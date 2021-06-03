«Атланта», «Юта» и «Филадельфия» вышли во второй раунд плей-офф НБА

В пятом матче первого раунда НБАдома обыграласо счетом 126:110 и с результатом 4:1 в серии вышла во второй раунд плей-офф.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков и 10 передач), Джордан Кларксон (24 очка) и Руди Гобер (23 очка и 15 подборов).

У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Джа Морант (27 очков и 11 передач), Диллон Брукс (27 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков).

Следующим соперником «Юты» будет победитель противостояния «Клипперс» против «Далласа».

Также «Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 103:89. «Хокс» выиграли серию — 4:1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трей Янг, набравший 36 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл 14 очков и 15 подборов. У «Никс» больше всех набрал Джулиус Рэндл — дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

В следующем раунде «Хокс» сыграют против «Филадельфии», которая ранее переиграла «Вашингтон» (4:1).

Еще в одном поединке дня «Даллас» обыграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 105:100. Таким образом, «Маверикс» вышли вперед в серии — 3:2.

Следующая игра этих команд состоится 4 июня.