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    «Атланта», «Юта» и «Филадельфия» вышли во второй раунд плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс
    В пятом матче первого раунда НБА «Юта» дома обыграла «Мемфис» со счетом 126:110 и с результатом 4:1 в серии вышла во второй раунд плей-офф.

    Трей Янг
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    Трей Янг

    В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков и 10 передач), Джордан Кларксон (24 очка) и Руди Гобер (23 очка и 15 подборов).

    У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Джа Морант (27 очков и 11 передач), Диллон Брукс (27 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков).

    Следующим соперником «Юты» будет победитель противостояния «Клипперс» против «Далласа».

    Также «Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 103:89. «Хокс» выиграли серию — 4:1.

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Трей Янг, набравший 36 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл 14 очков и 15 подборов. У «Никс» больше всех набрал Джулиус Рэндл — дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

    В следующем раунде «Хокс» сыграют против «Филадельфии», которая ранее переиграла «Вашингтон» (4:1).

    Еще в одном поединке дня «Даллас» обыграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 105:100. Таким образом, «Маверикс» вышли вперед в серии — 3:2.

    Следующая игра этих команд состоится 4 июня.

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