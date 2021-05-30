Итудис: Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своего клуба от «Милана» (73:83) в матче за третье место Евролиги.

«Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Мы могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам.

Мы уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Победитель Евролиги определится в матче «Барселона» (Испания) — «Анадолу Эфес» (Турция).

Что касается финала Единой лиги ВТБ, то первый матч серии до трех побед, в которой сыграют УНИКС и ЦСКА, состоится 5 июня в Казани.