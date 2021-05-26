«Даллас» и «Бруклин» удвоили преимущество в своих сериях, «Лейкерс» сравняли счет в серии с «Финиксом»

разгромилво втором матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26).

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Еще 25 очков заработал Джо Харрис, 20 баллов — у Джеймса Хардена.

У проигравших 19 очков набрал Маркус Смарт. Лидер «Селтикс» Джейсон Тэйтум заработал лишь 9 очков.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Бруклина». Третий матч пройдет в Бостоне 29 мая.

В другом матче дня «Лейкерс» обыграли «Финикс» со счетом 109:102 (30:24, 23:23, 26:25, 30:30).

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом, — 34 очка, 10 подборов и 7 передач, на счету центрового Андре Драммонда также дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов.

Наиболее результативным игроком «Финикса» стал защитник Девин Букер — 31 очко, 1 подбор и 3 передачи, а центровому Деандре Эйтону удалось отметиться дабл-даблом из 22 очков, 10 подборов и 1 передачи.

Счет в серии стал ничейным — 1:1. Следующий матч серии между командами пройдет в ночь на пятницу, 28 мая.

Также «Даллас» победил «Клипперс» — 127:121 (35:33, 36:40, 30:19, 26:29).

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 39 очков, еще 28 заработал Тим Хардуэй. У проигравших 41 очко заработал Кавай Леонард, Пол Джордж сделал дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Маверикс». Третий матч пройдет в Далалсе 29 мая.