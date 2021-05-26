ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
  • 23:19
    • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • 22:53
    • Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
  • 22:47
    • Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021
  • 22:35
    • «Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
    Все новости спорта

    «Даллас» и «Бруклин» удвоили преимущество в своих сериях, «Лейкерс» сравняли счет в серии с «Финиксом»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Бостон Селтикс Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс
    «Бруклин» разгромил «Бостон» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26).

    Энтони Дэвис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дэвис

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Еще 25 очков заработал Джо Харрис, 20 баллов — у Джеймса Хардена.

    У проигравших 19 очков набрал Маркус Смарт. Лидер «Селтикс» Джейсон Тэйтум заработал лишь 9 очков.

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Бруклина». Третий матч пройдет в Бостоне 29 мая.

    В другом матче дня «Лейкерс» обыграли «Финикс» со счетом 109:102 (30:24, 23:23, 26:25, 30:30).

    Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом, — 34 очка, 10 подборов и 7 передач, на счету центрового Андре Драммонда также дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов.

    Наиболее результативным игроком «Финикса» стал защитник Девин Букер — 31 очко, 1 подбор и 3 передачи, а центровому Деандре Эйтону удалось отметиться дабл-даблом из 22 очков, 10 подборов и 1 передачи.

    Счет в серии стал ничейным — 1:1. Следующий матч серии между командами пройдет в ночь на пятницу, 28 мая.

    Также «Даллас» победил «Клипперс» — 127:121 (35:33, 36:40, 30:19, 26:29).

    Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 39 очков, еще 28 заработал Тим Хардуэй. У проигравших 41 очко заработал Кавай Леонард, Пол Джордж сделал дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Маверикс». Третий матч пройдет в Далалсе 29 мая.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Россия разгромить Данию?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли немцы победить команду Казахстана?
  • Казахстан — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Казахстан — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швейцария — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •