«Лейкерс» оформили путевку в плей-офф, «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио»

победилв матче плей-ин НБА — 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21).

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи.

Лидером по результативность в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 2 передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

Таким образом, «Лейкерс» обеспечили себе место в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Финикс». «Голден Стэйт» же разыграет последнее место в плей-офф с «Мемфисом».

В свою очередь «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА со счетом 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31).

Самым результативным у победителей стал Диллон Брукс, набравший 24 очка. В активе Йонаса Валанчюнаса дабл-дабл из 23 очков и 23 подборов. Еще 20 очков принес Джа Морант.

У «Сперс» больше всех набрали Демар Дерозан и Руди Гэй — по 20 очков. Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 10 очков, 13 подборов и 11 передач.