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    «Лейкерс» оформили путевку в плей-офф, «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Голден Стэйт» в матче плей-ин НБА — 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи.

    Лидером по результативность в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 2 передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

    Таким образом, «Лейкерс» обеспечили себе место в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Финикс». «Голден Стэйт» же разыграет последнее место в плей-офф с «Мемфисом».

    В свою очередь «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА со счетом 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31).

    Самым результативным у победителей стал Диллон Брукс, набравший 24 очка. В активе Йонаса Валанчюнаса дабл-дабл из 23 очков и 23 подборов. Еще 20 очков принес Джа Морант.

    У «Сперс» больше всех набрали Демар Дерозан и Руди Гэй — по 20 очков. Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 10 очков, 13 подборов и 11 передач.

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