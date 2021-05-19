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    Наставник «Финикса» признан лучшим тренером года в НБА

    Баскетбол НБА Финикс Санз
    Наставник «Финикса» Монти Уильямс признан лучшим тренером года по версии Национальной ассоциации баскетбольных тренеров, сообщает официальный сайт лиги.

    Монти Уильямс
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    Монти Уильямс

    49-летний специалист получил награду имени Майкла Голдберга, которая вручается тренеру, который помогает своим игрокам добиться более высоких результатов на площадке и демонстрирует преданность сообществу в общественной жизни.

    Во втором сезоне под руководством Уильямса «Санз» одержали 51 победу в 72 матчах регулярного чемпионата и заняли второе место в Западной конференции. Также команда стала лучшей в Тихоокеанском дивизионе.

    Команда из Аризоны впервые за 11 лет вышла в плей-офф.

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