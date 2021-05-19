Президент Единой лиги ВТБ: Евролига отдыхает по сравнению с нашим полуфиналом

Президент Единой лиги ВТБпрокомментировал победунад(107:104) по итогам двух овертаймов в рамках второго полуфинального матча в рамках лиги.

«В истории Единой лиги ВТБ не было никогда двух овертаймов в плей-офф. Их всего-то было 11, а в плей-офф такое — в первый раз.

Очень сложная игра для тренеров, для команд, для судей. Когда наступили овертаймы, "Зенит" наконец-то поймал эту энергию, этот драйв, который давали питерские болельщики.

После чего навязал ЦСКА ту идею, те нововведения, которые внес тренер после первого матча.

Было понятно, что Паскуаль делает акцент на защитников, но они сыграли не с самого начала, а тогда, когда это было нужно.

У ЦСКА очень хороший баскетбол показывает во всех сериях Шенгелия, армейцы играют более командно. Лидеры — Клайберн, Шенгелия, Хэккетт очень креативный.

До сих пор нахожусь под эмоциями от того, что увидел. Образно говоря, Евролига отдыхает по поводу того, что у нас происходит в полуфинале Лиги ВТБ.

Наверное, этот матч войдет в историю, но, надеемся, таких будет ещё больше, давайте ждать третьего овертайма», — сказал Кущенко «Матч ТВ».

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч пройдет 22 мая в Москве и начнется в 17:00.