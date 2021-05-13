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    Пашутин: Мы выстояли, не сделали глупых атак и заслуженно победили

    Баскетбол Локомотив-Кубань Химки Лига ВТБ
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал результат второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (92:85).

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    «Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжелых матчей. "Химки" — высококлассная команда, их стартовая пятерка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА.

    "Химки" навязали жесткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жестко.

    Не грязно, а именно жестко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. Ребята включились, в конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь.

    Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили. Сейчас наша задача — восстановиться и готовиться к следующей серии», — цитирует Пашутина официальный сайт «Химок».

    Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».

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