Пашутин: Мы выстояли, не сделали глупых атак и заслуженно победили

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал результат второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с(92:85).

«Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжелых матчей. "Химки" — высококлассная команда, их стартовая пятерка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА.

"Химки" навязали жесткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жестко.

Не грязно, а именно жестко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. Ребята включились, в конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь.

Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили. Сейчас наша задача — восстановиться и готовиться к следующей серии», — цитирует Пашутина официальный сайт «Химок».

Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».