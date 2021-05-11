Паскуаль: Будет сложно снова выиграть у «Пармы» через 48 часов

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями после победы в первом четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ против пермской «Пармы» (86:66) .

«Мы закончили первыми регулярный сезон, начали плей-офф дома. Очень рады тому, что сделали этим вечером.

В серии 1:0, теперь надо ехать в Пермь, чтобы провести там хороший матч. Уважаем "Парму", уважаем её тренера.

Понимаем, что будет сложно снова выиграть через 48 часов, но попытаемся подготовить себя.

В некоторых ситуациях было недопонимание, но мы отработали все 40 минут, шли шаг за шагом. Соперник играл хорошо, как и на протяжении всего сезона.

Да, в первой половине матча мы пропустили несколько открытых бросков, допускали потери мяча.

Непросто подготовить себя к другому плей-офф после того, как только что закончил выступление в плей-офф Евролиги», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Второй матч серии состоится 13 мая в Перми.