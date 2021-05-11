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    Пашутин: Ребята отдали сердце, проявили характер

    Баскетбол Локомотив-Кубань Химки Лига ВТБ
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Химок».

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    «Локо» отыграл 13 очков и победил со счетом 89:80.

    «Хочу поздравить команду с победой. Ребята отдали сердце, проявили характер. Отдельная благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали сегодня.

    Долго не играли, не сразу поймали ритм, действовали мягко и не были готовы к физически жесткой борьбе.

    "Химки" почувствовали это, забивали с хорошим процентом. Неудивительно, ведь в их составе много снайперов, у них сбалансированный состав. Это команда Евролиги.

    Во второй четверти они поставили зону, мы не сразу поняли, как правильно играть и не лучшим образом действовали в защите.

    В большом перерыве поговорили, улучшили детали в игре в защите, стали более терпеливо двигать мяч.

    За счет характера вернули разницу, отыграли тринадцать очков и игра вошла в ровное русло. В концовке матча хорошо отзащищались, контролировали подбор, сделали много передач.

    Это только первый шаг. Защитили свою площадку, сделали то, что должны были и теперь серия переезжает в Химки, где будем продолжать идти к своей цели», — передает слова Пашутина официальный сайт Лиги ВТБ.

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