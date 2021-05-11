Пашутин: Ребята отдали сердце, проявили характер

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против

«Локо» отыграл 13 очков и победил со счетом 89:80.

«Хочу поздравить команду с победой. Ребята отдали сердце, проявили характер. Отдельная благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали сегодня.

Долго не играли, не сразу поймали ритм, действовали мягко и не были готовы к физически жесткой борьбе.

"Химки" почувствовали это, забивали с хорошим процентом. Неудивительно, ведь в их составе много снайперов, у них сбалансированный состав. Это команда Евролиги.

Во второй четверти они поставили зону, мы не сразу поняли, как правильно играть и не лучшим образом действовали в защите.

В большом перерыве поговорили, улучшили детали в игре в защите, стали более терпеливо двигать мяч.

За счет характера вернули разницу, отыграли тринадцать очков и игра вошла в ровное русло. В концовке матча хорошо отзащищались, контролировали подбор, сделали много передач.

Это только первый шаг. Защитили свою площадку, сделали то, что должны были и теперь серия переезжает в Химки, где будем продолжать идти к своей цели», — передает слова Пашутина официальный сайт Лиги ВТБ.