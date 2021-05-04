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    «Лейкерс» победили «Денвер», «Вашингтон» одолел «Индиану»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Атланта Хоукс Портленд Трэйл Блэйзерс Детройт Пистонс Орландо Мэджик
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер» со счетом 93:89 (20:24, 25:18, 25:23, 23:24).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 25 очков. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч из-за повреждения в правом голеностопе. Ранее звездный форвард пропустил более шести недель из-за растяжения связок правого голеностопа.

    У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — 32 очка.

    Также «Вашингтон» победил «Индиану» со счетом 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Руи Хатимура, набравший 27 очков. Еще 26 очков принес Брэдли Бил. В активе Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 14 очков, 21 подборов и 24 передач.

    У «Пэйсерс» больше всех набрал Карис ЛеВерт— 33 очка. В активе Домантаса Сабониса дабл-дабл 32 очков и 19 подборов.

    В других матчах «Юта» победила «Сан-Антонио» (110:99), «Филадельфия» обыграла «Чикаго» (106:94), а «Мемфис» уступил «Нью-Йорку» (104:118).

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:123 (21:39, 33:27, 26:29, 28:28)
    «Атланта» — «Портленд» — 123:114 (32:31, 36:31, 34:33, 21:19)
    «Детройт» — «Орландо» — 112:119 (26:21, 22:30, 30:37, 34:31)

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