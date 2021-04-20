ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересМятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • 23:55
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом»
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 22:49
    • Источник: Победу в ЛЧ могут отдать ПСЖ или вернуть в турнир «Баварию», «Боруссию» и «Порту»
    Все новости спорта

    «Юта» переиграла «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Чикаго Буллз Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Милуоки Бакс Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» проиграли «Юте» со счетом 97:111 (23:29, 19:23, 23:33, 32:26).

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    Самый значительный вклад в победу «Юты» внес разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 22 очка и совершивший три подбора и одну передачу. Дабл-даблами отметились сразу два баскетболиста «Джаз» — Майк Конли (14 очков, два подбора и 10 передач) и Руди Гобер (13 очков, 10 подборов и две передачи).

    Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал Тэйлен Хортон-Такер (24 очка, четыре подбора и две передачи).

    «Юта» (42-15) является лидером Западной конференции, «Лейкерс» (35-22) — на пятом месте.

    Еще в одном поединке дня «Голден Стэйт» победил «Филадельфию» со счетом 107:96 (24:24, 31:31, 20:15, 32:26).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 49 очков. У «Сиксерс» больше всех набрал Джоэл Эмбиид —28 очков.

    Также «Бостон» потерпел поражение от «Чикаго» со счетом 96:102 (30:24, 18:18, 18:32, 30:28).

    Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс центровой Никола Вучевич, на счету которого 29 очков, девять подборов и две передачи. Наиболее результативным игроком «Селтикс» стал Джейлен Браун — 23 очка, четыре подбора и одна передача.

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Мемфис» — 139:137 OT (27:35, 29:25, 31:35, 29:21, 9:9, 14:12)
    «Милуоки» — «Финикс» — 127:128 OT (25:24, 29:31, 36:28, 26:33, 11:12)
    «Вашингтон» — «Оклахома» — 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)
    «Детройт» — «Кливленд» — 109:105 (37:22, 25:31, 22:23, 25:29)
    «Майами» — «Хьюстон» — 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17)
    «Индиана» — «Сан-Антонио» — 94:109 (21:36, 23:19, 22:27, 28:27)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА сравняться в серии у себя дома?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Увеличит ли «Бавария» отрыв от «Лейпцига»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лейпциг» должен взять три очка
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.40
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •