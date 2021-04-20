«Юта» переиграла «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпроигралисо счетом 97:111 (23:29, 19:23, 23:33, 32:26).

Самый значительный вклад в победу «Юты» внес разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 22 очка и совершивший три подбора и одну передачу. Дабл-даблами отметились сразу два баскетболиста «Джаз» — Майк Конли (14 очков, два подбора и 10 передач) и Руди Гобер (13 очков, 10 подборов и две передачи).

Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал Тэйлен Хортон-Такер (24 очка, четыре подбора и две передачи).

«Юта» (42-15) является лидером Западной конференции, «Лейкерс» (35-22) — на пятом месте.

Еще в одном поединке дня «Голден Стэйт» победил «Филадельфию» со счетом 107:96 (24:24, 31:31, 20:15, 32:26).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 49 очков. У «Сиксерс» больше всех набрал Джоэл Эмбиид —28 очков.

Также «Бостон» потерпел поражение от «Чикаго» со счетом 96:102 (30:24, 18:18, 18:32, 30:28).

Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс центровой Никола Вучевич, на счету которого 29 очков, девять подборов и две передачи. Наиболее результативным игроком «Селтикс» стал Джейлен Браун — 23 очка, четыре подбора и одна передача.

Другие результаты:

«Денвер» — «Мемфис» — 139:137 OT (27:35, 29:25, 31:35, 29:21, 9:9, 14:12)

«Милуоки» — «Финикс» — 127:128 OT (25:24, 29:31, 36:28, 26:33, 11:12)

«Вашингтон» — «Оклахома» — 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)

«Детройт» — «Кливленд» — 109:105 (37:22, 25:31, 22:23, 25:29)

«Майами» — «Хьюстон» — 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17)

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 94:109 (21:36, 23:19, 22:27, 28:27)