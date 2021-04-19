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    «Майами» нанес поражение «Бруклину», «Даллас» уступил «Сакраменто»

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    «Майами» нанес поражение «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Нетс» Лэндри Шэмет, набравший 30 очков. У «Майами» лучшим был форвард Бэм Адебайо — 21 очко и 15 подборов.

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрант провел на паркете чуть более 4 минут, набрав 8 очков, после чего получил повреждение и больше в игру не входил.

    «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» — второе место.

    Еще в одном поединке дня «Сакраменто» на выезде обыграл «Даллас» со счетом 121:107 (22:20, 45:30, 20:27, 34:30).

    В составе победителей лучшими на площадке были Де’Арон Фокс (30 очков и 12 передач), Харрисон Барнс (24 очка) и Теренс Дэвис (23 очка).

    У «Маверикс» наиболее результативными в матче были Лука Дончич (37 очков), Дориан Финни-Смит (22 очка) и Джейлен Брансон (20 очков).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Портленд» — 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)
    «Торонто» — «Оклахома» — 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)
    «Орландо» — «Хьюстон» — 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)
    «Клипперс» — «Миннесота» — 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)

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