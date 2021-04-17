«Парма» впервые в истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

потерпела поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 93:100 (28:20, 20:26, 25:19, 20:35).

В составе гостей самым результативным с 28 баллами стал Джиан Клавелл, у хозяев Адас Юшкявичюс записал в свой актив 21 очко.

Несмотря на поражение от «Автодора», пермская команда сумела выйти в плей-офф впервые в своей истории.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф: петербургский «Зенит», УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА, «Нижний Новгород», польский клуб «Зелена Гура», подмосковные «Химки» и «Парма».

Другие результаты:

«Астана» — УНИКС – 74:87 (19:15, 17:28, 19:20, 19:24)

«Калев» — «Химки» — 91:84 (22:17, 28:24, 15:26, 26:17)