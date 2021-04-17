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    «Парма» впервые в истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

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    «Парма» потерпела поражение от «Автодора» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 93:100 (28:20, 20:26, 25:19, 20:35).

    В составе гостей самым результативным с 28 баллами стал Джиан Клавелл, у хозяев Адас Юшкявичюс записал в свой актив 21 очко.

    Несмотря на поражение от «Автодора», пермская команда сумела выйти в плей-офф впервые в своей истории.

    Таким образом, стали известны все участники плей-офф: петербургский «Зенит», УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА, «Нижний Новгород», польский клуб «Зелена Гура», подмосковные «Химки» и «Парма».

    Другие результаты:

    «Астана» — УНИКС – 74:87 (19:15, 17:28, 19:20, 19:24)
    «Калев» — «Химки» — 91:84 (22:17, 28:24, 15:26, 26:17)

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