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    «Локомотив-Кубань» выиграл у ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань ЦСКА
    «Локомотив-Кубань» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 103:94 (27:22, 26:31, 23:19, 27:22).

    Самыми результативным в составе победителей стали Миндаугас Кузминскас (25 очков, 6 подборов, 2 передачи) и Найджел Уильямс-Госс (21 очко, 3 подбора, 8 передач). Дабл-даблы оформили Мантас Калниетис (13 очков, 13 передач) и Дрю Гордон (16 очков, 11 подборов).

    У «армейцев» 25 очков на свой счет записал Торнике Шенгелия.

    Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место (16 побед, 7 поражений), а «Локомотив-Кубань» — третье (17 побед, 6 поражений).

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