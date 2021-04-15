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    «Филадельфия» обыграла «Бруклин», «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому»

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» победила «Бруклин» со счетом 123:117 (32:28, 33:30, 29:26, 29:33).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 26 очков.

    Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отличился Кайри Ирвинг, набрав 37 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов. Джефф Грин записал в свой актив 15 очков.

    В еще одной игре дня «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому» со счетом 147:109 (36:32, 39:22, 50:29, 22:26).

    В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (42 очка), Джордан Пул (17 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков), Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 12 очков, 10 подборов и 16 передач.

    У «Тандер» наиболее результативными в составе стали Дариус Базли (22 очка), Мозес Браун (18 очков и 12 подборов) и Святослав Михайлюк (14 очков).

    Также «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Детройт» со счетом 100:98 (30:27, 23:22, 20:28, 37:21).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Реджи Джексон, набравший 29 очков. По дабл-даблу оформили Ивица Зубац (18 очков и 13 подборов) и Люк Кеннард (17 очков и 10 подборов).

    У «Пистонс» больше всех набрал Джерами Грант — 28 очков.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Сан-Антонио» — 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)
    «Шарлотт» — «Кливленд» — 90:103 (23:27, 18:22, 25:26, 24:28)
    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)
    «Чикаго» — «Орландо» — 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)
    «Мемфис» — «Даллас» — 113:114 (34:32, 26:25, 29:26, 24:31)
    «Хьюстон» — «Индиана» — 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)
    «Сакраменто» — «Вашингтон» — 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)
    «Денвер» — «Майами» — 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)

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