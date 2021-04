«Бруклин» разгромил «Миннесоту», «Бостон» выиграл у «Портленда»

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Миннесотой» — 127:97 (33:25, 40:27, 31:22, 23:23).

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, набравший 31 очка.

В составе хозяев выделялся Энтони Эдвардс, в активе которого 27 очков и 8 подборов.

«Бостон» выиграл на выезде у «Портленда» — 116:115 (30:38, 27:22, 35:27, 24:28).

Одним из лучших в составе победителей был Джейсон Тейтум, добавивший к 32 очкам 9 подборов. Кемба Уокер собрал коллекцию из 21 очка, 8 подборов и 7 передач.

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард оформид дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

Результаты остальных матчей

«Индиана» — «Лос-Анджелес Клипперс» 115:126 (34:31, 31:36, 32:33, 18:26)

«Торонто» — «Атланта» 103:108 (27:28, 27:38, 24:24, 25:18)

«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 93:101 (22:25, 28:27, 16:24, 27:25)

«Юта» — «Оклахома-Сити» 106:96 (22:31, 33:22, 33:16, 18:27)

«Финикс» — «Майами» 106:86 (26:34, 30:16, 27:22, 23:14)

The NBA standings following Tuesday's action!

➡️ Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/OyWxg3vya2