«Химки» победили «Енисей», «Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск»

Подмосковныев домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли красноярский— 89:83 (23:21, 25:20, 22:23, 19:19).

Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принес Лейтон Хэммондс.

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые за три года и набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.

«Химки» идут на 7 месте в чемпионате, набрав 31 очко.

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В другом матче игрового дня кубанский «Локомотив» одержал победу над «Цмоки-Минск» — 101:75

В составе победителей самыми результативными стали Найджел Уильямс-Госс и Миндаугас Кузминскас — по 15 очков.

У минчан лучшим снайпером стал Кристофер Клайберн — 22 очка.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на последнем, 13-м месте.