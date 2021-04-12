«Химки» победили «Енисей», «Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск»

Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принес Лейтон Хэммондс.
Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые за три года и набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.
«Химки» идут на 7 месте в чемпионате, набрав 31 очко.
В другом матче игрового дня кубанский «Локомотив» одержал победу над «Цмоки-Минск» — 101:75
В составе победителей самыми результативными стали Найджел Уильямс-Госс и Миндаугас Кузминскас — по 15 очков.
У минчан лучшим снайпером стал Кристофер Клайберн — 22 очка.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на последнем, 13-м месте.