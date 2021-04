«Даллас» выиграл у «Милуоки», Дончич набрал 27 очков, «Лейкерс» уступили «Майами»

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

В одном из главных матчей «Даллас» одержал домашнюю победу над «Милуоки» со счетом 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17).

Одним из лучших в составе хозяев был словенский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 27 очков, 9 подборов и 9 передач.

Латвийский центровой «Далласа» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустил очередной матч из-за травмы колена.

«Даллас» выиграл пять из шести последних матчей.

Еще в одном матче «Майами» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:104 (32:27, 22:29, 29:24, 27:24).

Разыгрывающий защитник победителей Джимми Батлер набрал 27 очков.

У «Лейкерс» 28 очков в активе Кентавиуса Колдуэлла-Поупа. Центровой калифорнийской команды Андре Драммонд к 15 очкам добавил 12 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Результаты остальных матчей

«Торонто» — «Чикаго» 113:122 (27:33, 24:31, 28:33, 34:25)

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)

«Юта» — «Портленд» 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)

«Сакраменто» — «Детройт» 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)

The @utahjazz win their 23rd straight game at home!

➡️ Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/AjAiPn3Gyc