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    «Финикс» обыграл «Юту», «Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Миннесота Тимбервулвз Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финик» в овертайме победил «Юту» со счетом 117:113 OT (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 35 очков. Еще 29 очков принес Крис Пол.

    У «Джаз» больше всех набрал Донован Митчелл — 26 очков.

    «Юта» и «Финикс» занимают первых два места в Западной конференции.

    В другом матче дня «Бруклин» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан» со счетом 139:111 (36:33, 43:26, 36:23, 24:29).

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Эрик Бледсо, на счету которого 26 очков, 5 подборов и 1 передача, а наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внес разыгрывающий Кайри Ирвинг — 24 очка, 2 подбора и 6 передач.

    Кевин Дюрант вернулся в строй после 23 пропущенных матчей и набрал 17 очков, реализовав 5 из 5 с игры, а также 7 подборов и 5 передач.

    «Бруклин» является лидером Восточной конференции, «Нью-Орлеан» идет 11-м на Западе.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Вашингтон» — 116:131 (33:34, 27:39, 30:27, 26:31)
    «Индиана» — «Миннесота» — 141:137 (35:31, 42:25, 32:38, 32:43)
    «Бостон» — «Нью-Йорк» — 101:99 (21:19, 26:27, 23:27, 31:26)
    «Хьюстон» — «Даллас» — 102:93 (24:23, 23:19, 28:22, 27:29)
    «Атланта» — «Мемфис» — 113:131 (34:29, 30:38, 23:43, 26:21)
    «Оклахома» — «Шарлотт» — 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)
    «Денвер» — «Сан-Антонио» — 106:96 (30:32, 24:18, 27:24, 25:22)

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