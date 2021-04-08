«Финикс» обыграл «Юту», «Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБАв овертайме победилсо счетом 117:113 OT (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 35 очков. Еще 29 очков принес Крис Пол.

У «Джаз» больше всех набрал Донован Митчелл — 26 очков.

«Юта» и «Финикс» занимают первых два места в Западной конференции.

В другом матче дня «Бруклин» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан» со счетом 139:111 (36:33, 43:26, 36:23, 24:29).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Эрик Бледсо, на счету которого 26 очков, 5 подборов и 1 передача, а наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внес разыгрывающий Кайри Ирвинг — 24 очка, 2 подбора и 6 передач.

Кевин Дюрант вернулся в строй после 23 пропущенных матчей и набрал 17 очков, реализовав 5 из 5 с игры, а также 7 подборов и 5 передач.

«Бруклин» является лидером Восточной конференции, «Нью-Орлеан» идет 11-м на Западе.

Другие результаты:

«Орландо» — «Вашингтон» — 116:131 (33:34, 27:39, 30:27, 26:31)

«Индиана» — «Миннесота» — 141:137 (35:31, 42:25, 32:38, 32:43)

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 101:99 (21:19, 26:27, 23:27, 31:26)

«Хьюстон» — «Даллас» — 102:93 (24:23, 23:19, 28:22, 27:29)

«Атланта» — «Мемфис» — 113:131 (34:29, 30:38, 23:43, 26:21)

«Оклахома» — «Шарлотт» — 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 106:96 (30:32, 24:18, 27:24, 25:22)