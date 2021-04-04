Рекордная победа «Юты», «Филадельфия» обыграла «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедиласо счетом 137:91 (38:20, 40:20, 29:32, 30:19).

В составе победителей лучшими на площадке стали Донован Митчелл (22 очка), Джо Инглс (17 очков) и Боян Богданович (17 очков).

У «Мэджик» наиболее результативными в игре стали Уэнделл Картер (19 очков и 12 подборов), Чума Океке (16 очков) и Дуэйн Бэйкон (13 очков).

«Юта» одержала 22-ю подряд победу на домашней площадке, что стало новым рекордом клуба.

В еще одной игре дня «Филадельфия» победила «Миннесоту» со счетом 122:113 (26:29, 38:31, 33:23, 25:30).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 32 очка. Еще 24 очка принес Джоэл Эмбиид.

У «Тимбервулвз» больше всех набрал Карл-Энтони Таунс — дабл-дабл из 39 очков и 14 подборов. В активе Энтони Эдвардса 27 очков.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Даллас» — 87:109 (19:24, 28:28, 20:23, 20:34)

«Филадельфия» — «Миннесота» — 122:113 (26:29, 38:31, 33:23, 25:30)

«Майами» — «Кливленд» — 115:101 (36:27, 31:27, 17:19, 31:28)

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 81:125 (15:41, 26:19, 20:28, 20:37)

«Сакраменто» — «Милуоки» — 128:129 (28:31, 29:30, 34:38, 37:30)

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 133:139 OT (33:32, 26:35, 38:31, 29:28, 7:13)

«Портленд» — «Оклахома» — 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)