Итудис: Мы совершили 9 потерь в последней четверти — надо с уважением относиться к игре

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против

Армейцы победили 97:72 и гарантировали себе преимущество домашней площадки в 1/4 финала Евролиги.

«Поздравляю команду, всех наших игроков и болельщиков. Мы проделали сегодня хорошую работу, контролировали ход матча.

На протяжении трех четвертей доминировали, были лучше на подборе, в реализации бросков, имели четкие идеи в защите и нападении.

Понятно, что в своем предыдущем матче "Химки" играли овертайм, а нам на пользу пошел дополнительный день отдыха. Могу быть недоволен последней четвертью, в которой мы совершили 9 потерь — мы обязаны с уважением относиться к игре.

У нас шесть игроков набрали больше 10 очков, и нам хорошо удалось распределить игровое время. Это особенно важно с учетом плотного графика и сильных соперников, против которых нам предстоит сыграть», — рассказал Итудис клубной пресс-службе.