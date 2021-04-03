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    Итудис: Мы совершили 9 потерь в последней четверти — надо с уважением относиться к игре

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    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    Армейцы победили 97:72 и гарантировали себе преимущество домашней площадки в 1/4 финала Евролиги.

    «Поздравляю команду, всех наших игроков и болельщиков. Мы проделали сегодня хорошую работу, контролировали ход матча.

    На протяжении трех четвертей доминировали, были лучше на подборе, в реализации бросков, имели четкие идеи в защите и нападении.

    Понятно, что в своем предыдущем матче "Химки" играли овертайм, а нам на пользу пошел дополнительный день отдыха. Могу быть недоволен последней четвертью, в которой мы совершили 9 потерь — мы обязаны с уважением относиться к игре.

    У нас шесть игроков набрали больше 10 очков, и нам хорошо удалось распределить игровое время. Это особенно важно с учетом плотного графика и сильных соперников, против которых нам предстоит сыграть», — рассказал Итудис клубной пресс-службе.

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