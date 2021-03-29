ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата ЕвропыМордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции
  • 18:12
    • ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса
  • 14:01
    • В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника
  • 13:09
    • Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
  • 13:41
    • «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»
  • 12:56
    • Карасев обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
    Все новости спорта

    Карасев: В ситуации с Джеймсом уже вряд ли что-то изменится

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Бывший игрок ЦСКА, известный тренер Василий Карасев поделился своим мнением об отстранении звездного защитника армейцев Майка Джеймса от игр.

    Майк Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майк Джеймс

    Джеймс отстранен после конфликтной ситуации во второй раз за сезон.

    «Ситуация с Джеймсом такая, что уже вряд ли что-то изменится. Такой характер у человека. Мы видим со стороны, что он ведет себя, как хочет, не следует правилам команды.

    Конечно, можно на какое-то время потушить этот пожар, но рано или поздно все равно все всплывет. И рвануть может в самый неподходящий момент, в самой ответственной игре.

    Это большая проблема для ЦСКА. По мне лучше расставаться сразу, не дожидаясь конца сезона.

    Если человек, на которого ты рассчитываешь, в любой момент может уйти с площадки, если ему слова нельзя сказать… Это глупость.

    Понятно, что Джеймс — звезда, но есть общие правила для всех. Команда должна понимать, рассчитывать на него или нет.

    В ЦСКА профессионалы работают, они разберутся. Но если это повторяется из раза в раз, лучше расстаться, чтобы спокойно строить команду вокруг других людей.

    Это сложное решение, но команда должна быть подчинена одним интересам. Пока ситуация остается взрывоопасной, и это проблема для ЦСКА», — заявил Карасев «Р-Спорту».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду «армейцы» не отдадут путевку в финал «Запада»
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Снова будет обмен голами?
  • «Фуэнлабрада» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сборная России выиграет третий матч кряду?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Карацев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •