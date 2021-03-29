Карасев: В ситуации с Джеймсом уже вряд ли что-то изменится

Бывший игрок ЦСКА, известный тренерподелился своим мнением об отстранении звездного защитника армейцевот игр.

Джеймс отстранен после конфликтной ситуации во второй раз за сезон.

«Ситуация с Джеймсом такая, что уже вряд ли что-то изменится. Такой характер у человека. Мы видим со стороны, что он ведет себя, как хочет, не следует правилам команды.

Конечно, можно на какое-то время потушить этот пожар, но рано или поздно все равно все всплывет. И рвануть может в самый неподходящий момент, в самой ответственной игре.

Это большая проблема для ЦСКА. По мне лучше расставаться сразу, не дожидаясь конца сезона.

Если человек, на которого ты рассчитываешь, в любой момент может уйти с площадки, если ему слова нельзя сказать… Это глупость.

Понятно, что Джеймс — звезда, но есть общие правила для всех. Команда должна понимать, рассчитывать на него или нет.

В ЦСКА профессионалы работают, они разберутся. Но если это повторяется из раза в раз, лучше расстаться, чтобы спокойно строить команду вокруг других людей.

Это сложное решение, но команда должна быть подчинена одним интересам. Пока ситуация остается взрывоопасной, и это проблема для ЦСКА», — заявил Карасев «Р-Спорту».