Карасев: В ситуации с Джеймсом уже вряд ли что-то изменится

Джеймс отстранен после конфликтной ситуации во второй раз за сезон.
«Ситуация с Джеймсом такая, что уже вряд ли что-то изменится. Такой характер у человека. Мы видим со стороны, что он ведет себя, как хочет, не следует правилам команды.
Конечно, можно на какое-то время потушить этот пожар, но рано или поздно все равно все всплывет. И рвануть может в самый неподходящий момент, в самой ответственной игре.
Это большая проблема для ЦСКА. По мне лучше расставаться сразу, не дожидаясь конца сезона.
Если человек, на которого ты рассчитываешь, в любой момент может уйти с площадки, если ему слова нельзя сказать… Это глупость.
Понятно, что Джеймс — звезда, но есть общие правила для всех. Команда должна понимать, рассчитывать на него или нет.
В ЦСКА профессионалы работают, они разберутся. Но если это повторяется из раза в раз, лучше расстаться, чтобы спокойно строить команду вокруг других людей.
Это сложное решение, но команда должна быть подчинена одним интересам. Пока ситуация остается взрывоопасной, и это проблема для ЦСКА», — заявил Карасев «Р-Спорту».