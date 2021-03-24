«Лейкерс» потерпели поражение от «Нью-Орлеана», «Бруклин» обыграл «Портленд»

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 111:128 (29:32, 17:27, 30:43, 35:26).

Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внесли форварды Брэндон Ингрэм (36 очков, 3 подбора и 4 передачи) и Зайон Уильямсон (27 очков, 9 подборов и 5 передач).

Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл — 18 очков, 6 подборов. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы — 16 очков, 10 подборов и 7 передач.

«Нью-Орлеан» (19-24) идет 11-м на Востоке, «Лейкерс» (28-16) находится на четвертой позиции там же.

В еще одном поединке дня «Бруклин» победил «Портленд» — 116:112 (41:37, 25:28, 25:27, 21:24).

В составе победителей дабл-дабл из 25 очков и 17 передач сделал Джеймс Харден. Отметим что Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант пропускали встречу.

У проигравших 22 очка набрал Дэмьен Лиллард, а Энес Кантер сделал дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов. «Нетс» выиграли 8-й матч из последних 9.

«Портленд» (25-18) — шестой на Западе «Бруклин» (30-14) — второй на Востоке.

Другие результаты:

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 98:108 (17:35, 28:24, 40:21, 13:28)

«Майами» — «Финикс» — 100:110 (20:25, 23:33, 30:27, 27:25)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 131:113 (39:31, 30:18, 39:31, 23:33)

«Орландо» — «Денвер» — 99:110 (15:30, 24:31, 30:19, 30:30)