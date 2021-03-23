ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
  • 14:37
    • ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера
    Все новости спорта

    Итудис: Было видно, что ЦСКА провел две разные игры в защите

    Баскетбол ЦСКА Калев Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после победы над «Калевом».

    Димитрис Итудис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрис Итудис

    «Поздравляю свою команду с победой и правильным настроем. Было видно, что сегодня провели две разные игры в защите.

    В первой половине "Калев", особенно Кин, доминировал, создавая и реализуя моменты для себя или своих одноклубников.

    После большого перерыва мы сдержали его, приложили все усилия, чтобы изменить свою защиту.

    "Калев" очень хороший соперник, нам удалось ограничить его 70 очками. Сравнивая нашу первую встречу с этой, получили четкий ответ, почему выиграли сегодня», — передает слова Итудиса официальный сайт Лиги ВТБ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» решит исход серии в четвертой встрече?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Рейнджеры» разберутся с последним клубом дивизиона?
  • «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Потапова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крейчикова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика