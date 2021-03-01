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    «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Клипперс» уступили «Милуоки»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Майами Хит Атланта Хоукс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт» со счетом 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (19 очков), Маркиф Моррис (13 очков) и Алекс Карузо (13 очков).

    У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Эрик Пэскелл (18 очков), Стефен Карри (16 очков) и Келли Убре (14 очков).

    «Лейкерс» (24-11) занимают второе место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» идет восьмым там же (19-16).

    Еще в одном поединке «Милуоки» обыграл дома «Клипперс» со счетом 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19).

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 19 очков.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

    «Милуоки» одержал пятую победу подряд и находится на третьем месте в Восточной конференции (21-13), «Клипперс» (24-12) — третий на Западе.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Вашингтон» — 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)
    «Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)
    «Детройт» — «Нью-Йорк» — 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)
    «Майами» — «Атланта» — 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)
    «Миннесота» — «Финикс» — 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)
    «Сакраменто» — «Шарлотт» — 126:127 (39:36, 28:30, 29:22, 30:39)

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