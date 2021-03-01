«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Клипперс» уступили «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома разгромилсо счетом 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22).

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (19 очков), Маркиф Моррис (13 очков) и Алекс Карузо (13 очков).

У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Эрик Пэскелл (18 очков), Стефен Карри (16 очков) и Келли Убре (14 очков).

«Лейкерс» (24-11) занимают второе место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» идет восьмым там же (19-16).

Еще в одном поединке «Милуоки» обыграл дома «Клипперс» со счетом 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 19 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

«Милуоки» одержал пятую победу подряд и находится на третьем месте в Восточной конференции (21-13), «Клипперс» (24-12) — третий на Западе.

Другие результаты:

«Бостон» — «Вашингтон» — 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)

«Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)

«Майами» — «Атланта» — 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)

«Миннесота» — «Финикс» — 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 126:127 (39:36, 28:30, 29:22, 30:39)