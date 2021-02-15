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    «Милуоки» проиграл «Оклахоме», «Лейкерс» уступили «Денверу»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Милуоки Бакс Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» дома сенсационно обыграла «Милуоки» со счетом 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28).

    Джамал Маррей
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    Джамал Маррей

    Лучшими в составе победителей в матче стали Джастин Джексон (22 очка), Эл Хорфорд (20 очков) и Лугенц Дорт (19 очков).

    У проигравших самыми результативными на паркете были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (24 очка, 17 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Бобби Портис (21 очко).

    «Оклахома» (11-15) идет на 14-м месте в Западной конференции, «Милуоки» (16-11) — второй на Востоке.

    В еще одном матче дня «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20).

    Лучшими в составе победителей на площадке были Джамал Маррей (25 очков), Никола Йокич (23 очка, 16 подборов и 10 передач) и Зеке Ннаджи (16 очков).

    У проигравших самыми заметными в игре были Леброн Джеймс (22 очка и 10 подборов), Кайл Кузма (19 очков) и Энтони Дэвис (15 очков).

    «Лейкерс» (21-7) идут вторыми на Западе, «Денвер» (15-11) — седьмой там же.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Миннесота» — 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)
    «Детройт» — «Нью-Орлеан» — 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)
    «Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)
    «Даллас» — «Портленд» — 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)
    «Клипперс» — «Кливленд» — 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)
    «Сакраменто» — «Мемфис» — 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)
    «Финикс» — «Орландо» — 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)

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