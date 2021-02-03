«Бруклин» обыграл «Клипперс», у Хардена трипл-дабл, Ирвинг набрал 39 очков

В регулярном чемпионате НБА остался позади еще один игровой день.

«Бруклин» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со сетом 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30).

Одним из лучших в составе «Нетс» был Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 14 передач.

Разыгрывающий «Брйклина» Кайри Ирвин стал самым результативным в этом матче, набрав 39 очков. Форвард хозяев Кевин Дюрант к 28 очкам добавил 9 подборов.

У «Клипперс» 33 очка набрал Кавай Ленард. Также в составе гостей выделялся Пол Джордж, в активе которого 26 очков и 6 передач.

«Бруклин» выиграл пять из шести последних матчей.

39 очков Кайри Ирвинга

Результаты остальных матчей

«Орландо» — «Торонто» 108:123 (31:33, 29:31, 22:32, 26:27)

«Вашингтон» — «Портленд» 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26)

«Индиана» — «Мемфис» 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

«Юта» — «Детройт» 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)

«Голден Стэйт» — «Бостон» 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)