«Бруклин» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану»

В матче регулярного чемпионата НБАна выезде разгромилсо счетом 147:125 (36:27, 40:32, 39:35, 32:31).

Лучшими в составе победителей на площадке стали оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (25 очков, 10 подборов и 11 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Джо Харрис (20 очков). Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете оказались Тео Маледон (24 очка), Шей Гилджес-Александер (24 очка) и Хамиду Диалло (18 очков).

«Бруклин» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции с 13 выигранными матчами из 21. «Оклахома» победила в 8 играх из 18 и занимает 12-ю позицию в таблице Западной конференции.

Еще в одном поединке дня «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану» — 126:131 (21:35, 24:33, 44:35, 37:28).

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм — у него 28 очков. Еще 27 баллов набрал Лонцо Болл, 25 — у Эрика Бледсо, у Зайона Уильямсона — 21 очко плюс 9 подборов и 7 передач. Стивен Адамс набрал лишь 4 очка, но совершил 20 подборов.

В составе «Бакс» дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов сделал Яннис Адетокунбо, Дрю Холидэй набрал 22 очка и сделал 9 подборов.

«Нью-Орлеан» на данный момент находится на 14-м месте в Западной конференции. «Милуоки» идет третьим на Востоке.

Другие результаты:

«Орландо» — «Клипперс» 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26)

«Миннесота» — «Филадельфия» 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)

«Торонто» — «Сакраменто» 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22).

«Вашингтон» — «Атланта» 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)

«Шарлотт» — «Индиана» 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)

«Нью-Йорк» — «Кливленд» 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26).

«Юта» — «Даллас» 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33)

«Сан-Антонио» — «Денвер» 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23)