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    «Бруклин» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Юта Джаз Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде разгромил «Оклахому» со счетом 147:125 (36:27, 40:32, 39:35, 32:31).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Лучшими в составе победителей на площадке стали оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (25 очков, 10 подборов и 11 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Джо Харрис (20 очков). Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

    У «Оклахомы» самыми результативными на паркете оказались Тео Маледон (24 очка), Шей Гилджес-Александер (24 очка) и Хамиду Диалло (18 очков).

    «Бруклин» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции с 13 выигранными матчами из 21. «Оклахома» победила в 8 играх из 18 и занимает 12-ю позицию в таблице Западной конференции.

    Еще в одном поединке дня «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану» — 126:131 (21:35, 24:33, 44:35, 37:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм — у него 28 очков. Еще 27 баллов набрал Лонцо Болл, 25 — у Эрика Бледсо, у Зайона Уильямсона — 21 очко плюс 9 подборов и 7 передач. Стивен Адамс набрал лишь 4 очка, но совершил 20 подборов.

    В составе «Бакс» дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов сделал Яннис Адетокунбо, Дрю Холидэй набрал 22 очка и сделал 9 подборов.

    «Нью-Орлеан» на данный момент находится на 14-м месте в Западной конференции. «Милуоки» идет третьим на Востоке.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Клипперс» 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26)
    «Миннесота» — «Филадельфия» 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)
    «Торонто» — «Сакраменто» 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22).
    «Вашингтон» — «Атланта» 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)
    «Шарлотт» — «Индиана» 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)
    «Нью-Йорк» — «Кливленд» 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26).
    «Юта» — «Даллас» 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33)
    «Сан-Антонио» — «Денвер» 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23)

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