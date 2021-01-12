«Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»

В регулярном чемпионате НБАна выезде обыграл— 121:99 (25:23, 38:31, 23:28, 35:17).

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 22 очка, у Криса Миддлтона дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов.

У проигравших дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов сделал Никола Вучевич.

«Милуоки» идет третьим на востоке (7 побед и 4 поражения), «Орландо» — шестой там же (6 побед и пять поражений).

Еще в одном матче дня «Вашингтон» уверенно победил «Финикс» со счетом 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29).

В составе победителей 34 очка, 9 передач и 8 подборов заработал Брэдли Бил, у Робина Лопеса дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов, Расселл Уэстбрук не играл.

За проигравших 33 очка набрал Девин Букер.

«Вашингтон» находится на 12 месте в Восточной конференции (3 выигрыша и 8 фиаско), «Финикс» — второй на Западе (7 побед и 4 поражения).

Другие результаты:

«Кливленд» — «Мемфис» 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)

«Атланта» — «Филадельфия» 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)

«Сакраменто» — «Индиана» 126:119 (30:30, 35:34, 32:29, 29:26)

«Портленд» — «Торонто» 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)