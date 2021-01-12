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    «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»

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    В регулярном чемпионате НБА «Милуоки» на выезде обыграл «Орландо» — 121:99 (25:23, 38:31, 23:28, 35:17).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 22 очка, у Криса Миддлтона дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов.

    У проигравших дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов сделал Никола Вучевич.

    «Милуоки» идет третьим на востоке (7 побед и 4 поражения), «Орландо» — шестой там же (6 побед и пять поражений).

    Еще в одном матче дня «Вашингтон» уверенно победил «Финикс» со счетом 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29).

    В составе победителей 34 очка, 9 передач и 8 подборов заработал Брэдли Бил, у Робина Лопеса дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов, Расселл Уэстбрук не играл.

    За проигравших 33 очка набрал Девин Букер.

    «Вашингтон» находится на 12 месте в Восточной конференции (3 выигрыша и 8 фиаско), «Финикс» — второй на Западе (7 побед и 4 поражения).

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Мемфис» 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)
    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)
    «Атланта» — «Филадельфия» 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)
    «Сакраменто» — «Индиана» 126:119 (30:30, 35:34, 32:29, 29:26)
    «Портленд» — «Торонто» 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)

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