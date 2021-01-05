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    «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», «Милуоки» победил «Детройт»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Милуоки Бакс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Майами Хит Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс
    «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Самый значительный вклад в победу хозяев внес американский разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 8 передач.

    В составе гостей к дабл-даблу был близок форвард Харрисон Барнс — 18 очков, 9 подборов и 1 передача.

    «Голден Стэйт» с 11 очками в семи играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» (10) — восьмое.

    Еще в одном поединке дня «Милуоки» оказался сильнее «Детройта» — 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35).

    В составе победителей 43 очка и 9 подборов заработал Яннис Адетокунбо, еще 19 очков и 9 подборов на счету Криса Миддлтона.

    У проигравших по 24 очка набрали Джерами Грант и Деррик Роуз.

    Отметим, что «Пистонс» проиграли шестой матч из семи на старте сезона.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Шарлотт» 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)
    «Орландо» — «Кливленд» 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)
    «Торонто» — «Бостон» 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)
    «Майами» — «Оклахома-Сити» 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)
    «Атланта» — «Нью-Йорк» 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)
    «Новый Орлеан» — «Индиана» 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)
    «Хьюстон» — «Даллас» 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29) 0

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