«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», «Милуоки» победил «Детройт»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА — 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31).

Самый значительный вклад в победу хозяев внес американский разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 8 передач.

В составе гостей к дабл-даблу был близок форвард Харрисон Барнс — 18 очков, 9 подборов и 1 передача.

«Голден Стэйт» с 11 очками в семи играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» (10) — восьмое.

Еще в одном поединке дня «Милуоки» оказался сильнее «Детройта» — 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35).

В составе победителей 43 очка и 9 подборов заработал Яннис Адетокунбо, еще 19 очков и 9 подборов на счету Криса Миддлтона.

У проигравших по 24 очка набрали Джерами Грант и Деррик Роуз.

Отметим, что «Пистонс» проиграли шестой матч из семи на старте сезона.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Шарлотт» 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)

«Орландо» — «Кливленд» 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)

«Торонто» — «Бостон» 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)

«Майами» — «Оклахома-Сити» 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)

«Атланта» — «Нью-Йорк» 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)

«Новый Орлеан» — «Индиана» 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)

«Хьюстон» — «Даллас» 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29) 0