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    62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Чикаго Буллз Даллас Маверикс Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс Бостон Селтикс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:94 (25:36, 31:18, 21:21, 31:19).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — у него 22 очка, 13 подборов и 8 передач. Энтони Дэвис набрал 17 очков и сделал 9 подборов, у Монтрезла Харрелла — 16 очков и 9 подборов.

    У проигравших 18 очков набрал Кайл Андерсон, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов.

    «Лейкерс» добыли третью победу подряд, «Гриззлиз» проиграли четвертую встречу из шести на старте сезона.

    В еще одном матче «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» со счетом 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39).

    Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (62 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко и 7 подборов) и Келли Убре (17 очков).

    У проигравших самыми результативными оказались Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (28 очков и 9 подборов) и Энес Кантер (24 очка и 12 подборов).

    «Голден Стэйт» выиграл три игры из шести, «Портленд» имеет такие же показатели.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Бостон» 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)
    «Бруклин» — «Вашингтон» 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)
    «Сан-Антонио» — «Юта» 109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)
    «Миннесота» — «Денвер» 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)
    «Финикс» — «Клипперс» 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)
    «Чикаго» — «Даллас» 118:108 (31:31, 28:29, 27:21, 32:27) 0

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