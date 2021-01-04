62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 108:94 (25:36, 31:18, 21:21, 31:19).

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — у него 22 очка, 13 подборов и 8 передач. Энтони Дэвис набрал 17 очков и сделал 9 подборов, у Монтрезла Харрелла — 16 очков и 9 подборов.

У проигравших 18 очков набрал Кайл Андерсон, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов.

«Лейкерс» добыли третью победу подряд, «Гриззлиз» проиграли четвертую встречу из шести на старте сезона.

В еще одном матче «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» со счетом 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39).

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (62 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко и 7 подборов) и Келли Убре (17 очков).

У проигравших самыми результативными оказались Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (28 очков и 9 подборов) и Энес Кантер (24 очка и 12 подборов).

«Голден Стэйт» выиграл три игры из шести, «Портленд» имеет такие же показатели.

Другие результаты:

«Детройт» — «Бостон» 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)

«Бруклин» — «Вашингтон» 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)

«Сан-Антонио» — «Юта» 109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)

«Миннесота» — «Денвер» 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)

«Финикс» — «Клипперс» 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)

«Чикаго» — «Даллас» 118:108 (31:31, 28:29, 27:21, 32:27) 0