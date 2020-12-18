ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги

нанес поражениев домашнем матче 15-го тура баскетбольной Евролиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 83:65 (24:17, 21:14, 21:18, 17:16).

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой Никола Милутинов — 13 очко и 13 подборов.

У петербургской команды лучшим стал Кевин Пангос, записавший в актив 14 очков.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (12 побед, 3 поражения), а «Зенит» — седьмое (8 побед, 5 поражений). 0