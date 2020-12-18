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    ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги

    Баскетбол Евролига ЦСКА Зенит
    ЦСКА нанес поражение «Зениту» в домашнем матче 15-го тура баскетбольной Евролиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 83:65 (24:17, 21:14, 21:18, 17:16).

    Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой Никола Милутинов — 13 очко и 13 подборов.

    У петербургской команды лучшим стал Кевин Пангос, записавший в актив 14 очков.

    В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (12 побед, 3 поражения), а «Зенит» — седьмое (8 побед, 5 поражений). 0

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