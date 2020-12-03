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    ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и вышел в лидеры Евролиги

    Баскетбол Евролига ЦСКА Зенит Олимпиакос Фенербахче
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл пирейский «Олимпиакос» со счетом 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23).

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    В составе победителей 16 очков, 7 подборов и 7 ассистов заработал Майк Джеймс.

    За «Олимпиокос» по 10 очков на счету Хассана Мартина и Георгиоса Принтезиса.

    ЦСКА лидирует в турнирной таблице, одержав девять побед в 12 встречах. Победная серия армейцев длится семь матчей. «Олимпиакос», выиграв пять матчей из десяти, занимает десятое место.

    8 декабря «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Барселоной». ЦСКА 11 декабря сыграет в гостях с «Химками».

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    Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от турецкого «Фенербахче» со счетом 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20).

    Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Ян Веселы, набравший 17 очков и сделавший четыре подбора.

    У «Зенита» 16 очков, 5 подборов и 4 передачи в активе канадского разыгрывающего Кевина Пангоса.

    Петербургская команда занимает шестое место в турнирной таблице, выиграв шесть матчей из девяти. «Фенербахче» идет 12-м с пятью победами в 12 играх.

    8 декабря «Зенит» сыграет на выезде с «Валенсией». 10 декабря «Фенербахче» встретится в Берлине с «Альбой». 0

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