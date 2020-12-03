ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и вышел в лидеры Евролиги

В составе победителей 16 очков, 7 подборов и 7 ассистов заработал Майк Джеймс.
За «Олимпиокос» по 10 очков на счету Хассана Мартина и Георгиоса Принтезиса.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице, одержав девять побед в 12 встречах. Победная серия армейцев длится семь матчей. «Олимпиакос», выиграв пять матчей из десяти, занимает десятое место.
8 декабря «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Барселоной». ЦСКА 11 декабря сыграет в гостях с «Химками».
Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от турецкого «Фенербахче» со счетом 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20).
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Ян Веселы, набравший 17 очков и сделавший четыре подбора.
У «Зенита» 16 очков, 5 подборов и 4 передачи в активе канадского разыгрывающего Кевина Пангоса.
Петербургская команда занимает шестое место в турнирной таблице, выиграв шесть матчей из девяти. «Фенербахче» идет 12-м с пятью победами в 12 играх.
8 декабря «Зенит» сыграет на выезде с «Валенсией». 10 декабря «Фенербахче» встретится в Берлине с «Альбой». 0