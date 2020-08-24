«Торонто» вышел во второй раунд, «Даллас» сравнял счет в серии с «Клипперс»

в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл в овертаймесо счетом 135:133 ОТ (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12).

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов, 13 передач. В составе «Клипперс» 36 очков набрал Лу Уильямс, еще 32 заработал Кавай Леонард.

Счет в серии стал ничейным — 2:2. Пятый матч противостояния состоится в ночь на 26 августа.

«Торонто» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бруклин» со счетом 150:122 (39:32, 38:36, 39:19, 34:35).

Самым результативным в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. По дабл-даблу сделали Серж Ибака (27 очков, 15 подборов) и Паскаль Сиакам (20 очков, 10 передач).

У проигравших 35 очков заработал Карис Леверт.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию всухую — 4:0 и в полуфинале конференции сыграет с «Бостоном».

«Юта» победила «Денвер» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38).

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 51 очко. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отличился Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов.

Таким образом, счет стал 3:1 в пользу «Юты» в серии до четырех побед. Следующий матч этих команд состоится 26 августа. 0