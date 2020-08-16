Лиллард — MVP рестарта сезона НБА

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс»признан самым ценным игроком матчей, прошедших после рестарта сезона, сообщает официальный сайт НБА.

Лиллард за восемь матчей после возобновления сезона в среднем набирал 37,6 очка и отдавал 9,6 результативной передачи, а также помог своей команде пробиться в плей-офф через плей-ин.

Лучшим тренером назван Монти Уильямс из «Финикса». «Санз» выиграли все восемь матчей, но этого не хватило команде, чтобы завоевать право сыграть на стадии плей-ин.

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. Плей-офф должен стартовать 17 августа. 0