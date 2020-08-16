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    Лиллард — MVP рестарта сезона НБА

    Баскетбол Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз НБА
    Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард признан самым ценным игроком матчей, прошедших после рестарта сезона, сообщает официальный сайт НБА.

    Дэмиан Лиллард
    Дэмиан Лиллард

    Лиллард за восемь матчей после возобновления сезона в среднем набирал 37,6 очка и отдавал 9,6 результативной передачи, а также помог своей команде пробиться в плей-офф через плей-ин.

    Лучшим тренером назван Монти Уильямс из «Финикса». «Санз» выиграли все восемь матчей, но этого не хватило команде, чтобы завоевать право сыграть на стадии плей-ин.

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