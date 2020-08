«Нью-Орлеан» уволил главного тренера

Руководствоприняло решение отправить в отставку главного тренера команды

После рестарта сезона луизианцы одержали только две победы и шесть раз проиграли, не сумев выйти в плей-оф и завершив сезон на тринадцатом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Джентри возглавлял «Пеликанс» с 2015 года и в регулярных чемпионатах привёл команду к 175 победам, при этом «Нью-Орлеан» под его руководством проиграл 225 раз.

С Джентри луизианцы лишь раз вышли в плей-офф, в сезоне-2017/2018 вылетели на полуфинальной стадии матчей на вылет.

Сообщалось, что «Нью-Орлеан» могут возглавить Тайрон Лю или Джейсон Кидд.

Alvin Gentry has been relieved of his head coaching duties.

