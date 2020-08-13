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    «Клипперс» обыграли «Денвер», «Хьюстон» уступил «Индиане»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Оклахома-Сити Тандер Майами Хит
    «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Пол Джордж
    Пол Джордж

    Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 124:111 (26:25, 24:33, 40:34, 34:19).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора. На счету Кавая Леонарда, 26 очков и 5 подборов.

    У «Наггетс» отметился Джерами Грант, в активе которого 25 очков и 6 подборов.

    «Клипперс» занимают второе место в Западной конференции (48 побед, 23 поражения), «Денвер» — третье (46 побед, 26 поражений).

    «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Индианы Пэйсерс» со счетом 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29).

    В составе «Рокетс» Джеймс Харден набрал 45 очков и сделал 17 подборов.

    У победителей дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Майлз Тернер.

    «Хьюстон» — четвертый в Западной конференции (44 победы, 27 поражений), «Индиана» — пятая на Востоке (44 победы, 28 поражений).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Торонто» — 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)
    «Оклахома» — «Майами» — 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15) 0

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