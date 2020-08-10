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    «Бостон» обыграл «Орландо», «Портленд» одержал победу над «Филадельфией»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Филадельфия Сиксерс
    «Бостон» вырвал победу у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119 ОТ(28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7).

    Дэмьен Лиллард
    Дэмьен Лиллард

    Самый значительный вклад в победу «Бостона» внесли форварды Джейсон Тейтум и Гордон Хэйворд, набравшие на двоих 60 очков (31 и 29 соответственно).

    Наибольшее количество очков среди игроков «Орландо» набрал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 1 передачи.

    «Бостон» (47-23) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Орландо» (32-39) — восьмое. До конца регулярного чемпионата обеим командам осталось провести по два матча.

    «Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29).

    Самым результативным у победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 51 очко. Еще 20 очков заработал Кармело Энтони.

    У проигравших 34 очка набрал Джош Ричардсон, еще 20 — у Алека Беркса.

    «Портленд» (33-39) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия» (42-28) — шестая на Востоке.

    Другие результаты дня:

    «Торонто» — «Мемфис» — 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)
    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)
    «Сакраменто» — «Хьюстон» — 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)
    «Клипперс» — «Бруклин» — 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31) 0

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