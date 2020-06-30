Гендиректор «Химок» назвал сохранение Шведа главной трансферной целью

Генеральный директор «Химок»прокомментировал продление контракта с российским баскетболистомна три года.

«Мы все очень надеялись, что Алексей Швед никуда не уйдет из "Химок". Мы его здесь держали, уговаривали. Это было нашей главной трансферной целью в межсезонье, оставить нашего лидера, любимца наших болельщиков, ну и вообще лучшего игрока России современности.

Наша цель — доказать все на площадке, то, что не удалось сделать в этом сезоне ввиду эпидемии. После того, как Алексей с нами, теперь мы будем планомерно усиливать наш состав.

Будем такими же конкурентными, как и в прошлом сезоне, это как минимум. Как максимум — будем бороться за самые высокие места во всех турнирах», — заявил Астахов в видео, которое опубликовано на канале клуба на YouTube.

Швед играет за «Химки» с 2015 года. В сезоне 2019/20 защитник сыграл 26 матчей в Евролиге, в среднем за игру набирал 21,4 очка, делал 2,7 подбора и 6,2 передачи. 0