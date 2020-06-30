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    Гендиректор «Химок» назвал сохранение Шведа главной трансферной целью

    Баскетбол Химки Лига ВТБ
    Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал продление контракта с российским баскетболистом Алексеем Шведом на три года.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Мы все очень надеялись, что Алексей Швед никуда не уйдет из "Химок". Мы его здесь держали, уговаривали. Это было нашей главной трансферной целью в межсезонье, оставить нашего лидера, любимца наших болельщиков, ну и вообще лучшего игрока России современности.

    Наша цель — доказать все на площадке, то, что не удалось сделать в этом сезоне ввиду эпидемии. После того, как Алексей с нами, теперь мы будем планомерно усиливать наш состав.

    Будем такими же конкурентными, как и в прошлом сезоне, это как минимум. Как максимум — будем бороться за самые высокие места во всех турнирах», — заявил Астахов в видео, которое опубликовано на канале клуба на YouTube.

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    • Швед играет за «Химки» с 2015 года. В сезоне 2019/20 защитник сыграл 26 матчей в Евролиге, в среднем за игру набирал 21,4 очка, делал 2,7 подбора и 6,2 передачи. 0

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