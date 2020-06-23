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    Игрок «Вашингтона» отказался от участия в возобновлении сезона НБА

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    Латвийский форвард «Вашингтона» Давис Бертанс отказался от участия в матчах НБА при возобновлении сезона, сообщает ESPN.

    Давис Бертанс
    Давис Бертанс

    Ему не будут грозить за это никакие санкции — ранее лига разрешила баскетболистам отказаться от участия в рестарте сезона.

    Также форвард «Портленда» Тревор Ариза отказался принимать участие в матчах после возобновления сезона-2019/20.

    Нынешний сезон НБА, прерванный в марте из-за коронавируса, должен возобновиться в конце июля. В начале июня лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо в спортивном комплексе Disney. 0

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