Игрок «Вашингтона» отказался от участия в возобновлении сезона НБА

Латвийский форвардотказался от участия в матчах НБА при возобновлении сезона, сообщает ESPN.

Ему не будут грозить за это никакие санкции — ранее лига разрешила баскетболистам отказаться от участия в рестарте сезона.

Также форвард «Портленда» Тревор Ариза отказался принимать участие в матчах после возобновления сезона-2019/20.

Нынешний сезон НБА, прерванный в марте из-за коронавируса, должен возобновиться в конце июля. В начале июня лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо в спортивном комплексе Disney. 0