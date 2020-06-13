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    Кейру: Если «Химки» предложат Шведу хороший контракт, он никуда не уйдет

    Баскетбол Химки Лига ВТБ Барселона Милан
    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Виктор Кейру поделился мнением по поводу информации о желании «Барселоны», «Милана» и ряда китайских клубов подписать контракт с лидером «Химок» Алексеем Шведом.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Сложно комментировать слухи. Я не знаю, кто и что Алексею предлагал, ничего не слышал по этому поводу.

    Стоит ли ему менять клуб? Здесь всё зависит от того, насколько Шведу комфортно в "Химках". Судя по игровым показателям, думаю, Алексею в его нынешней команде очень даже комфортно.

    Так что если "Химки" предложат ему хороший контракт, мне кажется, он никуда не уйдет. Смысл менять один клуб Евролиги на другой? Он ведь тогда будет играть не в своей стране.

    Да и финансовые условия, думаю, там лучше не предложат. С точки зрения какого-то внутреннего вызова, если игрок хочет что-то поменять, то смотреть, конечно, надо на европейские клубы, а в Китай ехать, если там предложат в три раза больше денег.

    Но в китайский чемпионат обычно едут на закате карьеры, а Шведу до этого заката еще далеко. У него есть время.

    Алексей, конечно, уже многое всем нам доказал, но вполне вероятно еще есть история, когда нужно что-то доказывать.

    Поэтому надо продолжать играть за клубы Евролиги или НБА. Повторюсь, я думаю, что Швед предпочтет остаться в "Химках" при прочих равных», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

    Ранее в СМИ появилась информация, что «Милан» и «Барселона» проявляют интерес к 31-летнему защитнику.

    Также сообщалось, что игроком интересуются китайские команды. При этом Швед продолжает вести переговоры с «Химками» о продлении контракта. 0

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