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    В «Зените» опровергли информацию о переговорах со Шведом

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб пока не ведёт ни с кем переговоров, поскольку не знает, каким будет располагать бюджетом в следующем сезоне.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Мы всё ещё не знаем, какой у нас будет бюджет, это очень сложный и долгий процесс.

    Нам необходимо сформировать его, поработать со спонсорами, чтобы точно знать, какие у нас есть ресурсы.

    Мы не ведём переговоров с Алексеем Шведом и Ником Калатесом. Мы не знаем свой бюджет, так что не ведём ни с кем переговоров», — приводит слова Александра Церковного журналист Джордж Заккас в своём «твиттере».

    Ранее в прессе появились слухи о том, что Алексей Швед может перейти в санкт-петербургский клуб. Помимо этого, Швед рассматривает варианты с отъездом в НБА. 0

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