Корстин: Лига ВТБ может начать следующий сезон без зрителей

Генеральный директор Единой лиги ВТБзаявила, что лига будет готова начать следующий сезон при пустых трибунах, если поступят соответствующие распоряжения.

«Хотим начать сезон, как обычно, в начале октября и будем следовать рекомендациям Москвы и других городов и стран, в которых играют наши клубы.

Если придется начать сезон без зрителей или с лимитированным количеством зрителей, то конечно придется действовать в этих рамках.

Но сезон, я считаю, нужно начинать по плану, не откладывать, как в других лигах, некоторые лиги говорят, что хотят начать сезон после января, при полных трибунах, так как без зрителей они не видят смысла начинать сезон.

В нашем случае, наверное, это не вариант, потому что все соскучились по баскетболу.

Конечно же, мы тоже уважаем и любим наших болельщиков и зрителей, но придется перестраиваться и улучшать телевизионный продукт, делать так, чтобы по телевизору наши матчи были интересными и люди хотели их посмотреть», — передает слова Корстин телеканал «Матч ТВ». 0