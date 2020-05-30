Корстин: Лига ВТБ может начать следующий сезон без зрителей

«Хотим начать сезон, как обычно, в начале октября и будем следовать рекомендациям Москвы и других городов и стран, в которых играют наши клубы.
Если придется начать сезон без зрителей или с лимитированным количеством зрителей, то конечно придется действовать в этих рамках.
Но сезон, я считаю, нужно начинать по плану, не откладывать, как в других лигах, некоторые лиги говорят, что хотят начать сезон после января, при полных трибунах, так как без зрителей они не видят смысла начинать сезон.
В нашем случае, наверное, это не вариант, потому что все соскучились по баскетболу.
Конечно же, мы тоже уважаем и любим наших болельщиков и зрителей, но придется перестраиваться и улучшать телевизионный продукт, делать так, чтобы по телевизору наши матчи были интересными и люди хотели их посмотреть», — передает слова Корстин телеканал «Матч ТВ». 0