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    Мозгов: То, что у нас не ценят докторов и учителей — это не вина спортсменов

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    Центровой «Химок» Тимофей Мозгов заявил, что спортсмены, получающие большие гонорары, не виноваты в том, что в России не ценят докторов, учителей и многие другие профессии и не платят им как подобает.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    «Я, пока был молодой, не ценил профессию учителя, например, уроки прогуливал. Некоторые вещи начинаешь понимать лишь с возрастом.

    А то, что у нас не ценят докторов, учителей и многие другие профессии, — это все-таки не вина спортсменов.

    Мы играем по тем правилам, которые существуют на данный момент в спортивной индустрии.

    Что касается ценности труда, то когда я был подростком, я мусорил и считал, что дворник все уберет, ведь ему за это платят деньги, это его работа.

    Сейчас понимаю, что надо ценить любой труд и начинать стоит в первую очередь со своего дома, двора, улицы, страны.

    Нужно следить за чистотой, порядком и не думать, что это сделает кто-то за тебя.

    Если говорить про деньги, то определенно они греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо.

    Все-таки это не главная цель в жизни, не ее основная ценность, но без денег ты и хлеба не купишь», — передает слова Мозгова Forbes.ru. 0

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