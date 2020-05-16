Кириленко: Может быть, стоит вообще отменить лимит на легионеров

Глава Российской федерации баскетболаподелился мыслями о проблеме лимита на легионеров.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы у нас играло больше российских игроков. Но, как я сказал, рост игроков невозможен без конкуренции. Просто невозможен.

Я всегда пытаюсь смоделировать ситуацию. Представьте, что сейчас в нашем чемпионате у каждого клуба есть возможность иметь только двух легионеров.

В этом случае топовые клубы соберут вообще всех лучших российских игроков, которые есть, а что будет с четвёртым, пятым, шестым, седьмым, восьмым клубами?

Это больше история владельцев, менеджеров и тренеров клубов, нежели проблема лимита.

Если тренер не хочет играть российскими игроками или менеджер не строит команду вокруг российского игрока, какая разница, какой лимит мы введём?

Может быть, стоит вообще отменить лимит. Я в этом вижу вызов. Отменить и посмотреть, как игроки будут к этому адаптироваться.

Та экономическая ситуация, которая складывается сейчас, может пойти нашему баскетболу на пользу.

Неизбежно сокращение бюджетов, клубы не смогут приобретать легионеров и вынуждены будут строить свою команду из того, что есть в наличии», — приводит слова Кириленко сайт Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. 0