Ватутин: Единая лига ВТБ поступила правильно, досрочно завершив сезон

Президент ЦСКАсчитает, что Единая лига ВТБ поступила правильно, досрочно завершив сезон-2019/20 из-за коронавируса.

«Это было абсолютно правильное и очень оперативное решение.

Не хочется оказываться в ситуации Израиля, где "Маккаби", который хочет продолжить сезон Евролиги, заявил, что если Евролига будет продолжена, они не примут участие в доигровке чемпионата Израиля.

Это не очень красивая ситуация, нам бы очень не хотелось оказаться в данном положении. Надо понимать, что Единая лига ВТБ принимает решение не только в интересах российских команд, но и команд из Прибалтики и Польши.

Поэтому я всегда считал, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, лучше что-то решить и дать возможность участникам процесса на что-то ориентироваться. Лига ВТБ, с моей точки зрения, все сделала правильно», — сказал Ватутин в интервью «России 24». 0