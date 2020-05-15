ЦСКА договорился о продлении контракта с защитником

ЦСКА договорился о продлении контракта с американским защитником

Новое соглашение «армейцев» с американским баскетболистом будет рассчитано до 2022 года.

«Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом. Все детали нового двухлетнего договора согласованы.

Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально», — рассказал «Известиям» источник в клубе.

Отмечается, что Джеймс, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА.

В 28 матчах регулярного чемпионата Евролиги Джеймс набирал в среднем по 21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность действий. 0