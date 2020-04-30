Матчи Евролиги могут доиграть в июле в Афинах, Белграде или Каунасе

Руководство Евролиги по-прежнему не планирует досрочно заканчивать сезон-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 туров регулярного чемпионата из 34.

В данный момент рассматривается возможность проведения оставшихся матчей в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) или Каунасе (Литва).

По данным издания El Mundo Deportivo, представители Евролиги обратились к руководителям «Олимпийского стадиона» в Афинах и арены «Мира и дружбы» в Пирее по поводу возможности проведения матчей с 4 по 26 июля.

Евролига планирует окончательно определиться с планами завершения сезона-2019/20 не позднее 24 мая.

В случае возобновления соревнований, скорее всего, будут доиграны все оставшиеся 6 туров регулярного чемпионата, а плей-офф проведут в формате «Финала восьми» в одном городе.

В турнире выступают три российских клуба ЦСКА, «Химки» и «Зенит». 0