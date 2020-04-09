«Химки» ведут переговоры со Шведом о новом контракте

ведут переговоры о продлении контракта с защитником, сообщает «Р-Спорт»

Соглашение 31-летнего игрока с подмосковным клубом истекает после сезона-2019/20.

«Швед — лучший российский игрок и лидер нашей команды. Конечно же, мы хотим, чтобы он и дальше оставался в "Химках", радовал наших болельщиков своей игрой. У нас уже были предварительные переговоры, наметки, и сейчас этот вопрос решается. Пусть и не так активно, как хотелось бы. Все-таки сейчас все мы в первую очередь озабочены здоровьем друг друга.

Но процесс идет, и выглядит все достаточно оптимистично. Просто в нынешней непрогнозируемой ситуации вообще сложно решать селекционные вопросы. Нужно прежде всего понять, что вообще будет дальше», — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов. 0