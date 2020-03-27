Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что чемпион сезона-2019/20 определен не будет.

«По итогам заочного голосования совета лиги в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19 было принято решение завершить сезон лиги-2019/2020.

Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой Лиги ВТБ. Вчерашние комментарии руководителей клубов, опубликованные в СМИ, не имели под собой юридических оснований.

В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.

Чемпион лиги сезона 2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ.

Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки.

Баскетбол обязательно вернется на арены Единой лиги ВТБ, но сейчас всем нам лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оперативных штабов», — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

25 марта о завершении сезона из-за коронавируса сообщила КХЛ. 0